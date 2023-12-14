محافظ القليوبية يتفقد مصانع إنتاج وتعبئة السكر بالمنطقة الاستثمارية ببنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينتي بنها وكفر شكر لمتابعة عدد من مشروعات الرصف والتطوير ومشروعات البنية التحية، بالاضافة إلى تفقد مصانع إنتاج وتعبئة المواد الغذائية، وذلك بهدف متابعة تلك المشروعات والانتهاء منها حسب جداولها الزمنية المحددة والاطمئنان على توافر السلع الغذائية خاصة السكر.

بدأ "المحافظ" الجولة بمدينة بنها حيث تابع أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش، والذي يبلُغ طوله 650 مترا وعرضه 18 مترا بعد التوسعة بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية 2023-2024 تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويربط الطريق بين منطقة الفلل وشارع الموقف، حيث جرى تكسير الأسفلت المُتهالك وعمل توسعة وفرد تربة زلطية ثم فرد طبقة السن، وجار الرش بمادة الـ mco، يليها الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، وتم الانتهاء من التدبيش بجانب الطريق، كما ستتضمن الأعمال إنشاء جزيرة وسطى بطول الطريق عرض ١م مع تزويدها بأعمدة إنارة ذات كابلات أرضية وزراعة أشجار بأنواع موحدة لتوحيد الرؤية البصرية.

كما تفقدَ "الهجان" أعمال توسعة وتطوير شارع الترعة بمنطقة الفلل، والذي يبلُغ طوله 800 متر بعرض 8 أمتار بعد التوسعة بتكلفة 5 ملايين جنيه، ضمن خطة رد الشيء لأصله 2023-2024، وجرى الانتهاء من توسعة الطريق وعمل التربة الزلطية وفرد طبقة السن تمهيداً لرش مادة الـ mco ثم الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، يُذكر أن شارع الترعة يربط شارع كلية التجارة بشارع 8 بمنطقة الفلل، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وشددَّ "المحافظ" خلال جولته على ضرورة دهان أعمدة الإنارة والتأكُد من كفائتها وإصلاح التالف منها، مع زراعة أشجار بنوع موحد على إمتداد الطريق لعودة الشكل الجمالي للمدينة مع مراعاة الدقة في الأعمال والإلتزام بالمواصفات المُتعاقد عليها وأستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشي النيل ببنها قطاع «ج» والتي تبدأ من «معدية بطا حتى نادي الشرطة» بطول 450 متر بعرض 6 - 17 مترا بتكلفة 30 مليون جنيه، وتفقد المرحلة «د» والتي تبدأ من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550 مترًا.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مدخل معداية بطا والذي جرى تطويره ليصبح مدخلا حضاريا وآمنا يليق بالمواطنين حيث جرى إنشاء سلالم بالرخام للنزول ورامبات لذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الي انشاء مقاعد انتظار ورصف المحيط بالكامل ببلاط الانتر لوك وتركيب كشافات إنارة وعمل لاند سكيب ومسطحات خضراء وتشجير بمدخل المعدية.

ووجه المحافظ بزيادة عدد العمالة داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي، والذي سيتم تزويده بأماكن انتظار وترفيه للعب الأطفال وبيرجولات خشبية ودورات مياه عمومية، وكذلك تم تكثيف التشجير والمساحات الخضراء لإضفاء المظهر الحضاري للممشى ، بالإضافة إلى مراعاه متطلبات ذوي الهمم في الحركة، طبقاً للكود المصري.

وأضاف المحافظ أن المشروع تضمن إقامة عدد من الاستراحات والمظلات، وتم إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة، وأصبح متنفسًا حضاريا للمواطنين يلجأون إليه من كل مدن المحافظة وليس مدينة بنها فقط، وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بخلق أماكن للتنزه وإتاحة نهر النيل أمام جميع المواطنين للاستمتاع به بإعتباره ملك للجميع.

كما تابع المحافظ الجولة بتفقد شارع فريد ندا بمدينة بنها حيث تفقد أعمال إنشاء نافورة أنام نقطه الارتكاز الأمني بمنطقة أتريب حيث وجه المحافظ بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للرخام المستخدم ودفع الأعمال للانتهاء منها ضمن أعمال تطوير وتجميل شوارع مدينة بنها.

وفي مدينة بنها أيضا تفقد المحافظ مصنعين لتعبئة السكر الأبيض لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بسعر 27 كيلو للسكر حيث إطمأن علي توافر أكثر من 400 طن سكر سيتم تعبئتهم وطرحهم بالأسواق في المنافذ والهايبرات والشوادر الموجودة بالمحافظة ووجه الهجان بزيادة الكميات المطروحه بالاسواق مؤكدا أن المحافظة لديها مخزون كبير من السكر يفي احتياجات المواطنين.

واستكمل الهجان الجولة بتفقد مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر بتكلفة 7 ملايين جنيها، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية، بعد الانتهاء من إنشائه بالكامل وتسليمه لمديرية الزراعة بالمحافظة ويتكون المبني من أربعة طوابق على مساحة 400 متر يتضمن الدور الأرضي مخازن للأسمدة والبذور ، والدور الأول علوي سيتم تخصيصه لقسم الإرشاد الزراعي، والدور الثاني علوي لقسم التعاون الزراعي، أما الدور الثالث علوي والأخير سيخصص للمكاتب الإدارية، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة، وذلك لخدمة مواطني مركز ومدينة كفر شكر.

وأكد المحافظ، أنه جاري التنسيق لإنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلاً عن تجديد مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيتم البدء في الاجراءات اللازمة للبدء خلال الايام القليلة المقبلة، وسيتم إنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات وإيجاد فرص عمل للشباب.

وجدير بالذكر أن المشروعين بدأت أعمال تنفيذها بعد التنسيقات التي تمت على مدار الشهور الماضية بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر على مساحة ٤٢٠٠م٢، لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعي.

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية ٤٥ ألف م٣/ يوم والتي تخدم نحو ٢٢٥ ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر وتعد هذه المحطة من أضخم محطات المياه في محافظة القليوبية حيث صممت وفق أحدث المقاييس العالمية وتبلغ القيمة الاجمالية للمحطة الي 470 مليون جنيه، كما يتم العمل الآن علي قدم وساق لانهاء أعمال تغيير شبكة المياه بالكامل والتي تصل اطوالها الي 52 كيلو متر تم تنفيذ 15 كيلو متر وتصل تكلفة الشبكة الي 350 مليون جنيه.

وشددَّ "الهجان" على أهمية الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة أخر العام الجاري ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 95% من إجمالي أعمال المحطة المدنية وجاري توريد الكهروميكانيك، كما اطمأن "المحافظ" من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث جاري الإنتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف التي تتم بمدينة كفر شكر، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للإرتقاء بالمظهر الحضاري وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والحد من وقوع الحوادث بمختلف مُدن وأحياء المحافظة.

حيث تابع الهجان أعمال الرصف الجارية بـ5 شوارع رئيسية وفرعية ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة ٢٠٢٣-٢٠٢٤، تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ومنها شارع التحرير (قصر الثقافة) والذي يبلُغ طوله ٣٧٥ متر بعرض 6 أمتار حيث تم رصفه بالكامل ووضع الطبقة السطحية، كما تفقُد شارع البنك الأهلي بطول 320 متر، حيث يتم وضع الطبقة السطحية بالشارع ، بالإضافة إلى تفقد شارع البنك الزراعي بطول 180متر وعرض 7 أمتار، وشارع حسن عامر بطول 200 متر وعرض 8 أمتار، وشارع سالم دقدوقة بطول 180 متر وعرض 8 أمتار، وتابع المحافظ أعمال وضع الطبقة السطحية لتلك الشوارع ورفع مطابق الصرف الصحي.