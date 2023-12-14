كأس العالم للأندية.. الأهلي يخوض مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وعقب المران يتوجه الفريق إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الذي سيحتضن لقاء الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، من أجل معاينة وتفقد الملعب على الطبيعة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

وفي بداية الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة، كلمة ترحيبية بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في البطولة.

كما عرض مسئولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي غدا الجمعة ، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.