مستوطنون إسرائيليون يقتحمون مقامات إسلامية في كفل حارس

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء أمس الأربعاء، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن المستوطنين اقتحموا بحماية أكثر من 20 آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، المقامات الإسلامية في البلدة، وقاموا بتدنيسها، عبر أداء شعائر وطقوس تلمودية.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها وتشديداتها العسكرية في شوارع البلدة، وقامت بإغلاق المحلات التجارية، ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية داخل البلدة، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين، والذي يستمر حتى ساعات الصباح الباكر.