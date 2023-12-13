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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة المنصورة تستضيف مبادرة "الشمول المالي والحقوق المصرفية لذوي الهمم"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظم مركز الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة في إطار فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم فعاليات مبادرة البنك المركزى  المصرى بعنوان "الشمول المالى والحقوق المصرفية لذوى الهمم" استضافت الفعاليات كلية الحقوق فى ضوء دعم الكلية للطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة بمشاركة حوالي 50 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة المختلفة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور  شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور  محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، عمداء الكليات، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات و الدكتورة نيڤين عبد الخالق مدير مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة ، الدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز و الدكتورة شيماء شاكر منسق المركز بكلية الحقوق، و مسئولى مبادرة البنك المركزى.

قدمت الاحتفالية الدكتورة سارة زيدان، وغادة عاطف المسئول الاعلامى لمركز ذوى الهمم بالجامعة، وترجمت  وئام عبدالمجيد الفاعليات لـلغة الإشارة على مدار اليوم.

من جانبه أكد الدكتور  وليد الشناوي أن الفاعلية تعكس اهتمام جامعة المنصورة بصفة عامة وكلية الحقوق بصفة خاصة بحقوق ذوي الهمم، بالإضافة إلى استعداد الكلية لدعم المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمدنية في تقديم الدعم لذوي الهمم. 

وأشار الدكتور تامر صالح إلى أن هناك تطور كبير فى تقديم الجامعة للخدمات التى تقدم للأشخاص ذوى الهمم والتى تخطت الحقوق الاقتصادية والقانونية وحقوق الجيل الرابع التى تتعلق الحق فى المعرفة والمعلومات و التكنولوجيا واليوم تقدم الجامعة بالتعاون مع البنك المركزى معلومات الشمول المالى والخدمات المصرفية والتى تهم ذوى الهمم.

وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ودعم حقوقهم وتأتى مبادرة البنك المركزى لدعم وتسهيل حقوق ذوى الهمم والتى تتسق مع رؤية مصر 2030  ويهدف من خلالها تدريب الكوادر البشرية على ريادة الأعمال ولمعرفة حقوقهم المصرفية وكيفية التعامل مع البنوك كما تشمل المبادرة التوعية بالتيسيرات البنكية وبالاتاحات المصرفية المختلفة التي تقدمها الدولة لذوي الهمم تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي للشمول المالي لكافة فئات المجتمع.

وعبرت عن سعادتها بتأهيل مدرج السنهوري بكلية الحقوق كأول مدرج لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة.

كما تضمنت الفعاليات محاضرات للتوعية التثقيف عن الشمول المالي والتوعية بالتعليمات الجديدة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة التي أصدرها البنك المركزي ، و اصدار بطاقة ميزة و المحفظة الالكترونية لذوى الهمم وكذلك التعرف على البرامج المختلفة التى تقدمها البنوك  لتيسير حصول العملاء من ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية.

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IMG-20231213-WA0056
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أشخاص ذوي الإعاقة الدكتور شريف يوسف خاطر المؤسسات الحكومية جامعة المنصورة مبادرة الشمول المالي مركز خدمات الأشخاص ذوى الاعاقة