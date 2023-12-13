مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف المجازر في غزة

طالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف السفير إبراهيم خريشة، بضرورة الضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة، مؤكدا أن العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع مخالفة للقانون الدولي.

وقال إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مخالفة للقانون الدولي، داعيًا إلى الضغط على جيش الاحتلال لوقف المجزرة في غزة ومنع دفع الفلسطينيين ناحية الجنوب.

أضاف مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن أولويتنا الحالية وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة ووقف نزيف الدماء.

فى غضون ذلك، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الأربعاء، أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة الوقف الفورى للعدوان على قطاع غزة.

وأوضح أبو يوسف، في إفادة صحفية، أن جهدا فلسطينيا كبيرا نتج عنه هذا التأييد في الجمعية العامة، وتغيير الموقف الدولي إزاء الرواية الإسرائيلية المزيفة، إضافة للجهود المبذولة لحث المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها.

وقال إن "هناك مراجعة جادة وحقيقية على المستوى العالمي لتضافر الجهود لإنهاء الاحتلال في إطار مبادرة سياسية وتحقيق مبدأ حل الدولتين".

من جانبه، شدد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، على أهمية القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للمطالبة بالوقف الفورى للعدوان.