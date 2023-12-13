جوائز ذا بيست.. فيفا يكشف عن القائمة النهائية لأفضل مدرب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في العالم في عام 2023 من ذا بيست.

وينظم «فيفا»، حفلًا سنويًا لتوزيع جوائز ذا بيست، على أن يقام حفل العام الحالي 2023 يوم 15 يناير 2024.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أن جائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2023، ستقدم بناء على تقييم ما قدمه المدربين خلال الفترة ما بين 19 ديسمبر من عام 2022 وحتى 20 أغسطس 2023.

وجاء في القائمة النهائية لجائزة ذا بيست كأفضل مدرب في العالم، كل من، الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، ولوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا.

وقاد جوارديولا، مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية التاريخية، هي، دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والسوبر الأوروبي.

بينما نجح إنزاجي في قيادة إنتر ميلان، للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2010، بجانب التتويج بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

فيما أعاد سباليتي، نابولي من جديد لمنصات التتويج، محققًا لقب بطولة الدوري الإيطالي بعد غياب لسنوات طويلة قبل أن يرحل ليتولى تدريب منتخب إيطاليا.