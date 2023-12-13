الشاعرة أمينة عبد الله تمثل مصر في ملتقى الجزائر لأدب المقاومة العربي

تنظم الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون ملتقى لأدب المقاومة العربي، بمشاركة نخبة من الأدباء العرب على مدار 4 أيام في الجزائر العاصمة، وذلك بحضور عدد من الأدباء والشعراء من مخلتف الدول العربية للتركيز على موضوع المقاومة، خاصة حول ما يجري في فلسطين.

وينقسم الملتقى إلى محورين، الأول حول المقاومة في الأدب العربي والثاني بعنوان "النخب العربية والمقاومة".

المحور الأول، سيتحدث فيه كل من محمد عبيد الله من الأردن واليامين بن تومي من الجزائر ومرتضى التميمي من العرق وسعيد بن زرقة من الجزائر، فيما سيترأس الجلسة الكاتب الجزائري عبد الله حمادي.

أما المحور الثاني، فسيكون بمشاركة بوداود عمير من الجزائر وأمينة عبد الله من مصر ومحمود أبو بكر من إريتيريا ولحسن عزوز من الجزائر، وسيترأس الجلسة بوعلام دلباني.

كما سينظم الملتقى يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، أمسيتين شعريتين بمشاركة نخبة من الشعراء الجزائريين والعرب من ضيوف الملتقى.

ملتقى أدب المقاومة العربي، سيشهد حضور الملحن والشاعر الغنائي الليبي علي الكيلاني المشهور بقصيدة "وين الملايين".

وضمن الملتقى، أطلقت الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون جائزة أدبية باسم الكاتبة الفلسطينية الشهيدة "هبة أبو ندى" موجّهة لكتّاب الشعر والقصة القصيرة

تمثل الشاعرة أمينة عبد الله مصر، في ملتقى الجزائر لأدب المقاومة العربي، وتساهم بورقة بحثية حول دور النخب العربية في المقاومة، كما تترأس ندوة في الملتقى العربي والذي سيقام في الجزائر من 15 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وتعدّ أمينة عبدالله من الأصوات الشعرية المميزة في العالم العربي، وصدر لها عدد من الدوواين الشعرية منها “ألوان رغاوي البيرة الساقعة” و”بنت الشتا” و”سندات ملكية” و”سوبر ماركت” و”بنات للألم” وأعامل أخرى.

الشاعرة الفلسطينية هبة أبو ندى التي استشهدت يوم العشرين أكتوبر 2023، عندما كانت بصدد مقاومة العدوان الهمجي بالكلمة شعراً ونثراً إلى آخر لحظة من حياتها.

ويأتي الإعلان عن الجائزة بمناسبة الذكرى الـ 35 لإعلان قيام دولة فلسطين من الجزائر يوم الخامس عشر نوفمبر 1988، وتأكيداً لأهمية المقاومة الأدبية والوقوف ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان المعتدي في حق الأشقاء الفلسطينيين، وتخليداً لأرواح الشهداء من أجل الحرية، وستوزع الجوائز فى ختام الملتقى.

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