"أوبك" تبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2024

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير عن الشهر السابق، بحسب تقريرها الشهري الصادر الأربعاء وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير أن المنظمة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بمقدار 2.46 مليون برميل يوميا إلى متوسط 102.1 مليون برميل مقابل حوالي 99.6 مليون برميل يوميا في 2022.

كما تتوقع أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في العام المقبل بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا، إلى متوسط 104.36 مليون برميل، دون تغيير عن توقعات الشهر السابق.

وقالت أوبك في تقريرها إنها لا تزال متفائلة بحذر بشأن العوامل الأساسية التي تؤثر على ديناميكيات سوق النفط في عام 2024.

ويشير تقرير أوبك إلى أن الطلب على النفط من المتوقع أن يحظي بدعم من النمو المرن للاقتصاد العالمي، واستمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الصين.

وعدلت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي خلال 2023 بشكل طفيف ليصل إلى 2.9 بالمئة ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة عن تقديراتها السابقة، فيما أبقت على توقعات النمو في عام 2024 عند 2.6 بالمئة.