تفاصيل تحويل ديوان عام محافظة دمياط إلى مبنى أخضر ذكي

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف التنفيذى المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بأعمال رصف طريق الكورنيش بدايةً من البنك الأهلى حتى نقابة المهندسين، وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة موقف استكمال أعمال تطوير الكورنيش وتشجيره وتزويده بمقاعد .

وعلى جانب آخر، اطلعت "المحافظ" على مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة والتشطيبات الداخلية باقسامه ومناقشة خطة تأثيث و تجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والمعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، وأيضًا الرؤى المستقبلية و بما يساهم فى ميكنة ورقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع مناقشة معدلات التنفيذ بالمبنى والمنطقة المحيطة، واستعراض النسب الخاصة بكل مكون بالمشروع، كما بحثت "محافظ دمياط" خطة المرحلة القادمة وفقًا للجدول الزمنى للمشروع، وناقشت أيضًا آلية تخطى أية معوقات قد تبطئ عملية التنفيذ، كما تابعت التجهيزات النهائية بمركز السيطرة استعدادًا لتشغيله واستكمال الأعمال بخطة تطوير كورنيش النيل .

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض على البدء بخطة المرحلة المقبلة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد، والمواصفات المحددة، مؤكدة الدفع بعجلة العمل بالتوزاى بجميع أجزاء المشروع لمتابعة آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال تطوير المبنى.