زراعة المنوفية: توزيع أكثر من 9 آلاف طن أسمدة على المزارعين

أشار المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ 5ك و300 م، حيث شمل تطهير تعاونى وتحسين بناحية مسقة شمل بميت فارس مركز بركة السبع، مسقتى التوسيدة والسقاية ناحية كفر دنشواى وكفر عشما بمركز الشهداء، مسقة البحيرة ناحية مصطاى بمركز قويسنا، وكذا تطهير مسقة خليج بصار ناحية الكمايشة بمركز تلا، ومسقة رستم ناحية بندر أشمون وذلك خلال أسبوع والتي تخدم مساحة 335 فدانا، كما أكد وكيل وزارة الزراعة استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي .

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة خلال الموسم الشتوي، فقد تم الانتهاء من توزيع أكثر من 9 ألف طن و850 ك نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة، مؤكداً توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ ما يزيد عن 27 ألف و800 ك يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

فيما تواصل مديرية الزراعة و بالتعاون مع الأجهزة المعنية والأمنية في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة ، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ16 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية 5407 م2 بما يعادل ( 1فدان و7 قيراط) وذلك خلال الفترة من 3 ديسمبر وحتي 9 ديسمبر الحالي ، ، وفيما تم تحرير 6991 محضر تبوير تراكمي ،لافتاً أنه تم استرداد مساحة أكثر من 616 ألف م2 بواقع 1607 حالة مبورة ومتروكة بدون زراعة ، وتم اتخاذ الاجراء القانوني حيال المتعدين وعودته الأرض إلى طبيعتها الزراعية مرة أخرى .

وإنطلاقاً من تكليفات محافظ المنوفية بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية المتنوعة ، أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج 19 ترخيص تشغيل مزارع ودواجن وماشية ومصانع ومحلات أعلاف، فيما تم إجراء 7 معاينات تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى المرور الميداني على ما يزيد عن 68 فدان حدائق فاكهة وخضراوات ومحاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.