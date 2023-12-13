إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

شهد طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق قرية وادي النقرة التابعة لدائرة المركز، وتحديدًا بالمنطقة المجاورة لأبراج الحمام، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وبالتحريات الأولية والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص وهم كل من: علاء بدري أحمد، عمره 38 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وحسام مصطفى ياسين، عمره 20 سنة، وإصابته اشتباه كسر القدم اليمنى، وشاذلي سعيد توفيق، عمره 40 سنة، وإصابته جروح وكدمات بالجسم، وشعبان إبراهيم كلحي، عمره 42 سنة، وإصابته كدمات وجروح بالجسم، وحسان محمد علي، عمره 18 سنة، وإصابته جروح وكدمات بالوجه.

كما أصيب أيوب محمد أيوب، عمره 27 سنة، وإصابته جروح وكدمات بالوجه، وعبد الكريم محمد أحمد، عمره 35 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح في فروه الرأس، وشاذلي محمد إبراهيم، عمره 35 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وخالد حسان عبد الله، عمره 30 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وهاشم عنتر، عمره 30 سنة، وإصابته غيبوبة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.