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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تعلن أول حالة وفاة بمرض جدري القرود

جدري القرود
جدري القرود
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أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الأربعاء عن أول حالة وفاة بمرض جدري القرود في اليابان.
وقالت الوزارة إن رجلا في الثلاثينات من عمره كان يعيش في محافظة سايتاما بالقرب من العاصمة طوكيو توفي بسبب مرض جدري القرود، وهي أول حالة وفاة من نوعها في اليابان، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.
وأضافت الوزارة أن المتوفي كان يعاني من نقص المناعة بعد أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي أن جدري القرود لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بسبب انخفاض حالات الإصابة الجديدة.
وتم تأكيد أول حالة إصابة بالفيروس في اليابان في يوليو من العام الماضي.
ويسبب المرض حمى شديدة وصداعا وطفحا جلديا، وتستمر الأعراض الخطيرة لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع.
 

اليابان جدري القرود