زراعة 175 شجرة في مركز مطاي بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مواصلة الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة"، وذلك فى إطار مواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها، والاستفادة منها.

وفى هذا السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، انه يجري اليوم الأربعاء استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة ١٧٥ شتلة متنوعة بالطريق الدائري لمدينه مطاي بالجانب الغربي في نطاق حي جنوب المدينة وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة و نظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي.



406818427_670020545308641_7353518726246721671_n

410083849_670021015308594_8331975557499931100_n