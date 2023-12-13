ورش متنوعة لأطفال دور الأيتام وذوي الإعاقة ضمن جولات أتوبيس الفن الجميل

نظم أتوبيس الفن الجميل، يوما ترفيهيا بمكتبة مصر الجديدة لأطفال دار رسالة ودار أقدار لذوي الإعاقة، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تضمنت الفعاليات حوارا مفتوحا تحدثت خلاله د. هدى الإنشاصي أخصائي العلاج النفسي، عن صعوبات التعامل مع ذوي القدرات الخاصة وكيفية التغلب عليها، كما أوضحت الفروق بين المعاقين وفئاتهم، وكيفية تدريب المعاق على المهارات الحياتية، وبمناقشة المشرفين لعرض المشكلات التي تواجههم في التعامل مع المعاق وكيفية التغلب عليها ومعالجتها من خلال التعرف على سماته النفسية، بهدف دمجهم ثقافيا واجتماعيا وإسعادهم من خلال عدد من الأنشطة والزيارات.

أعقب ذلك ورشة فنون تشكيلية لتنفيذ وجه مهرج بالكانسون الملون وتم خلاله تعريف المشاركين بماهية الألوان، كما عقدت ورشة رسم على الوجوه، حيث تم رسم أعلام مصر وفلسطين تضامنا مع القضية الفلسطينية، وقدم عروض مسرح عرائس تضمنت مسرحية "الفراشة الكسولة" لتعليم قيمة العمل والتعاون، وعرض فني آخر باستخدام "العرائس الماريونيت"، بالإضافة إلى عرض "المهرج".

وقدم قصر 25 يناير لثقافة الطفل مجموعة من الورش الفنية بدار الفتيات المسلمات للأيتام، حيث نفذ خلالها ورشة لعمل تشكيلات بالصوف، وووشة أخرى لعمل مجسمات بورق الفوم، كما عقدت ورشة حكي بعنوان "أسناني الجميلة" نفذتها ريهام نبيل، تناولت خلالها كيفية العناية بالأسنان والحفاظ على صحتنا.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وبرامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي سياق عدة أنشطة وبرامج تقدمها هيئة قصور الثقافة للطفل بكافة فئاته.

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