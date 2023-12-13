تفاصيل اجتماع لجنة الإعداد بمكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية

اجتمعت مساء أمس، لجنة الإعداد بمكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، من أجل وضع الخطة التكوينية، الخاصة بالمشروع الرعوي الجديد بالإيبارشية "الصلاة"، وذلك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، .

أقيم اللقاء بمقر بمكتب التعليم المسيحي، بكوبري القبة، حيث ترأس الاجتماع الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بمشاركة الأخ محسن مجدي، عضو المكتب.

وقام الأب يونان بشرح الخطة الرعوية لعام ٢٠٢٤ وهو عام الصلاة، حيث كلف الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة، لإعداد كتاب تكويني لجميع مراحل خدمة التربية الدينية عن الصلاة، من أجل توزيعه على جميع كنائس الإيبارشية بالقاهرة، والإسكندرية، والدلتا.

سيتم إعداد هذا الكتاب من خلال مقالات قداسة البابا فرنسيس حول "الصلاة"، وكتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، بالإضافة إلى كتاب "YOCAT".

كذلك، سيقوم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة الأب يونان شحاتة، مكتب القاهرة، بالاستعداد، لوضع كتاب تكويني عن مفهوم "اليوبيل"، تزامنًا مع عام اليوبيل، عام ٢٠٢٥.