إيناس كامل أحدث المنضمين لمسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة

انضمت الفنانة إيناس كامل لفريق عمل مسلسل بيت الرفاعي ، الذي يلعب بطولته الفنان أمير كرارة ومن المقرر أن ينافس به صناعه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

و تلعب ايناس دور زوجة الفنان أمير كرارة خلال أحداث المسلسل ، ويشارك في بطولة العمل أيضا كل من أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، ميرنا جميل، دنيا المصري، عايدة رياض ومن إخراج أحمد نادر جلال وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

يذكر أن الفنان أمير كرارة اعتاد عليه الجمهور في الظهور بالموسم الرمضاني حيث قدم العام الماضي مسلسل "سوق الكانتو" مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، مها نصار، أحمد صلاح حسني، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وحقق العمل نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا وأشاد به النقاد الفنيين، حيث دارت أحداثه في عام 1920، داخل سوق البالة في وسط البلد، وتنشأ قصة حب بين "طه القماش" الدور الذي قدمه الفنان أمير كرارة و "راوية" الشخصية التي قدمتها الفنانة مي عز الدين، حيث وصف أدائها بـ "الرقي".