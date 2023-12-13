الرئاسة الفلسطينية: قرار الأمم المتحدة يؤكد وقوف العالم بجانبنا ضد الاحتلال

رحب نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدعو إلى وقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

ووجه أبو ردينة الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار، الذي يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية على أن تصويت 153 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة، داعيا حكومة الاحتلال باحترام نتائج التصويت والتعامل معه بجدية.

وطالب الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام سلطات الاحتلال بتنفيذه، مشيرا إلى أن التصويت لصالح القرار، بهذه الغالبية الكبيرة، يؤكد للدول الـ10 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين، كما طالبهم بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.