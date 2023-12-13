حزب الإصلاح والتنمية: الانتخابات الحالية هي الحدث الأهم والأكبر منذ عام 1952

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مصر حلقت على الحقيقة بمجرد إعلان النتيجة بشكل رسمي دخلنا في الجمهورية الجديدة المبنية على المشاركة والوعي والأمل، والالتفاف حول الدولة المصرية وتحقيق معاني مهمة جدا في تثبيت الهوية المصرية ومعنى الوطن الواحد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية الحالية هي الحدث الأهم والأكبر منذ عام 1952، مؤكدا أنه لم يمر على الدولة المصرية تاريخ مثل هذا منذ محمد علي باشا، مشيرا إلى أن مقارنة هذه الانتخابات بالانتخابات السابقة منذ عام 2005 حتى الآن ومقارنتها ستكون النتيجة شديدة الوضوح.

وتابع أن الانتخابات حدث سلمي حضاري راقي يفوق في كل التقديرات ما حدث في كل أعوام الانتخابات.

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.