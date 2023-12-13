كأس العالم للأندية.. فلومينينسي البرازيلي يصل إلى السعودية وينتظر الفائز من الأهلي واتحاد جدة

وصلت بعثة فريق فلومينينسي البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، إلى السعودية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري بمشاركة 7 أندية.

وغادرت بعثة فلومينينسي مدينة ريو دي جانيرو وسط أجواء رائعة من جماهير النادي التي حرصت على توديع اللاعبين بالألعاب النارية في أجواء مثيرة لتحفيز اللاعبين على أمل تحقيق لقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي وتحقيق إنجاز أندية كورينثيانز الفائز بكأس العالم للأندية مرتين عامي 2000 و2012، وإنترناسيونال حقق اللقب عام 2006 وتوج فريق ساو باولو بالبطولة عام 2005.

ويبدأ الفريق البرازيلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم 18 ديسمبر الجاري، من نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد السعودي.

https://twitter.com/i/status/1734745353159659609



