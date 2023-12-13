ads
الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة، قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في خطوة تأتي ردا على "الفيتو" الأمريكي الذي أحبطت مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.

وأقرت الجمعية العامة قرار وقف إطلاق النار بعد تأييده من قبل 153 دولة، فيما عارضته دولة الاحتلال و8 دول أخرى، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

وكانت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، اعتمدت في تشرين الأول /أكتوبر الماضي، قرارا يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية"، بعد تأييد 121 صوتا، مقابل رفض 14 صوتا، وامتناع 44 عن التصويت.

الجدير بالذكر أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، بخلاف الحال في قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أن واشنطن لا تمتلك حق النقض في الجمعية العامة.

وكانت أفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يوم الجمعة،الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، ما أثار انتقادات غاضبة عبر العالم.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار، الذي حصل على تأييد 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

001
001
الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف اطلاق النار غزة فلسطين إسرائيل