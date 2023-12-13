الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة، قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في خطوة تأتي ردا على "الفيتو" الأمريكي الذي أحبطت مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.

وأقرت الجمعية العامة قرار وقف إطلاق النار بعد تأييده من قبل 153 دولة، فيما عارضته دولة الاحتلال و8 دول أخرى، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

وكانت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، اعتمدت في تشرين الأول /أكتوبر الماضي، قرارا يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية"، بعد تأييد 121 صوتا، مقابل رفض 14 صوتا، وامتناع 44 عن التصويت.

الجدير بالذكر أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، بخلاف الحال في قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أن واشنطن لا تمتلك حق النقض في الجمعية العامة.

وكانت أفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يوم الجمعة،الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، ما أثار انتقادات غاضبة عبر العالم.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار، الذي حصل على تأييد 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".