كأس العالم للأندية.. الاتحاد يكتسح أوكلاند سيتي بثلاثية ويضرب موعدًا مع الأهلي

ضرب اتحاد جدة السعودي موعدا مع الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه الكبير على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وسيطر الاتحاد على المباراة منذ البداية، وتقدم في الدقيقة 29 عن طريق البرازيلي رومارينيو، ثم أضاف الفرنسي نجولو كانتي الهدف الثاني في الدقيقة 34، قبل أن يختتم كريم بنزيما ثلاثية الاتحاد في الدقيقة 40.

وواصل الاتحاد سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، وكاد أن يضيف هدفا رابعا في الدقيقة 55 عن طريق رومارينيو، لكن الحارس تصدى له ببراعة.

وبدأ اتحاد جدة المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجو كورنادو.

خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما.

وبهذا الفوز، تأهل اتحاد جدة إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، ليواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل.

