مسيرات حاشدة لطلاب جامعة المنيا الأهلية للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شهدت جامعة المنيا الأهلية بمقرها بمدينة المنيا الجديدة، اليوم مسيرات حاشدة لطلابها، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، شاركهم فيها الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، لحث الطلاب وجميع منتسبي الجامعة على واجبهم الوطني في ممارسة حقهم الانتخابي للاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية التي ترسم مستقبل مصر في المرحلة المقبلة.

أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته الغامرة لما شاهده من اقبال كبير من قبل ابناء الجامعة الأهلية ومنتسبيها في الأدلاء بأصواتهم والتعبير عن اختيارهم، والذي يؤكد دعمهم للدولة المصرية ووعيهم بواجبهم القومي، وشدد على ثقته في وعي وإدراك الشباب الجامعي وحرصه على المشاركة الايجابية لاختيار من يقود البلاد في السنوات الست المقبلة.

حمل طلاب الجامعة الأهلية علم مصر، أعلام الجامعة، خلال المسيرات قبل تحركهم من خلال وسائل النقل الجماعي التي وفرتها الجامعة لنقل الطلاب المغتربين والطلاب لمقار لجانهم؛ تسهيلاً لعمليات الإدلاء بأصواتهم.