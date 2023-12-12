شلبي يغيب عن الزمالك في لقاء المصري بالدوري

يستمر غياب مصطفى شلبي لاعب الزمالك عن مباريات الفريق، وذلك في لقاء المصري البورسعيدي بعد غد الخميس .

ويواصل شلبي التأهيل في الفترة الحالية من إصابة في القدم ويخوض تدريبات فردية ثم سيبدأ في المشاركة في التدريبات الجماعية والمشاركة بالمباريات بعد ثلاثة أسابيع .

فيما واصل فريق الزمالك اليوم الثلاثاء تدريباته على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة وذلك استعدادا لموقعة المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، السبت الماضي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

ويأتي الزمالك في المركز العاشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من خوض 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين .