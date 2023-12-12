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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024: زحام أمام لجان المغتربين بالعاشر من رمضان قبل غلق صناديق الاقتراع

لجنة مدرسة السادات
لجنة مدرسة السادات الثانوية بالعاشر من رمضان
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شهدت مدرسة السادات الثانوية بالعاشر من رمضان، واحدا من أطول الطوابير الانتخابية فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، بلجنة المغتربين، على أنغام الأغاني الوطنية وبالأعلام المصرية، اصطفت طوابير الناخبين أمام اللجان قبل سويعات قليلة من غلق صناديق الاقتراع في آخر أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 202‪4 التي يتنافس فيها 4 مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

اصطف الناخبين في طوابير أمام اللجان في انتظار الإدلاء بأصواتهم واستغلال حقهم الدستورى والسياسى فى اختيار رئيس جمهورية للبلاد خلال الست أعوام المقبلة.


تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

تضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ازدخام شديد أمام لجان المغتربين بالعاشر من رمضان

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الانتخابات الرئاسية العاشر من رمضان لجنة مدرسة السادات الثانوية بالعاشر