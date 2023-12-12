كأس العالم لللأندية.. تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة أوكلاند سيتي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح كأس العالم للأندية، على ملعب "الجوهرة المشعة" مساء اليوم، الثلاثاء.

تعتبر هذه المشاركة اتحاد جدة هي الثانية له في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن شارك في نسخة 2005، حيث مثل قارة آسيا حينها، ونجح في احتلال المركز الرابع.

في حال فوز فريق اتحاد جدة السعودي على بطل أوقيانوسيا، سيصطدم بالأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في الدور الثاني يوم 15 ديسمبر.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجو كورنادو.

خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما