دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة تحرص على توعية الناخبين بالشرقية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

حرصت الدكتور دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة المصري، المشرف على كرة القدم النسائية التواجد أمام مقار اللجان الانتخابية بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية ، لحث المواطنين علي الادلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت "الرفاعي" في تصريحات خلال تواجده بمدينة بمسقط رأسها مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية ، أن شعب مصر العظيم أبهر العالم وصنع عرس ديمقراطى وضرب أروع الأمثلة في الممارسة الديمقراطية.

وأكد للعالم أجمع مدى حرصه فى الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها، مشيداً بالمظاهر الحضارية والمشرفة لكل الأسر المصرية أمام اللجان الانتخابية فى هذه الانتخابات التي تختتم أعمالها اليوم.

وأشارت الرفاعي الي أنها شاركت اليوم ، في مسيرة حاشدة ، مع عدد من اعضاء مجلس النواب والشيوخ، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ، ووذلك ردا للجميل الذي قامت به القيادة السياسية تجاه الوطن .

وأكدت أن الهيئة الوطنية للانتخابات لعبت دورا بارزا في الانتخابات الرئاسية وجعلتها تخرج بالشكل الحضارى اللائق بمصر وتاريخها، حيث اتسمت دورها بالشفافية والنزاهة والحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فضلا عن تسهيل الاجراءات على الناخبين.

واوضحت أن الشرطة المصرية ساهمت بدور فعال فى تأمين الانتخابات الرئاسية، وفى نفس الوقت نجحت فى تأمين الجبهة الداخلية خلال فترة الاستحقاق الدستورى.