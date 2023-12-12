انتخابات الرئاسة 2024.. رئيس ميناء دمياط يدلي بصوته في اليوم الثالث

قام اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة المغتربين التى تستضيفها هيئة ميناء دمياط خلال فترة الاقتراع الممتدة من 10 إلى 12 سبتمبر 2023.

كما طالب جميع العاملين بالميناء بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى لاستكمال مسيرة الانجازات والتنمية ، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم تيسيرا على المغتربين أثناء الإدلاء بأصواتهم وضمانا لانتظام سير العملية الانتخابية.

وإنطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس. وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان ‏وإنطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس. وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان