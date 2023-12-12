وكيل صحة الإسكندرية تتابع سير العمل بالمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية

استكمالاً لتفقد جميع المنشئات الصحية بالمحافظة، وفي إطار تكامل الخدمات الطبية، أجرت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية جولة تفقدية اليوم الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ لمتابعة لسير العمل بمستشفيات المؤسسة العلاجية، والتي هي مستشفى أحمد ماهر، المستشفى القبطي، مستشفى دار الولادة (الماترنيتيه).

وقد بدأت زيارة بمستشفى أحمد ماهر و كان في استقبالها الدكتور كريم اللقاني مدير المستشفى وتم المرور على جميع الأقسام و العيادات بالمستشفى بما في ذلك عيادات الباطنة والمسالك البولية والرمد و الأنف الأذن و الأطفال والنساء والطوارئ والعلاج الطبيعي و الأسنان كما تابعت اليات العمل بالمعامل و الأشعة بالإضافة لتفقد قسم الغسيل الكلوي والذي يخدم حوالي ١٢٠ مريضا، وجار التوسع و إضافة ماكينات غسيل كلوي جديدة لخدمة المزيد من المرضى وقد تم مناقشة سبل الدعم التي يمكن تقديمها للمستشفى من أجل خدمة المرضى المترددين على المستشفى وتحقيق تكامل الخدمات الصحية على مستوى المحافظة

وتوجهت الدكتورة غادة ندا للمستشفى القبطي وكان في استقبالها الدكتورة هدير الشاذلي مديرة المستشفى حيث تم تفقد الخدمات المقدمة بعيادات المستشفى ؛الباطنة و الجلدية و الأطفال و الأسنان والنساء ووحدة العلاج الطبيعي والاستقبال كما تم تفقد سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي و التي تخدم أكثر من ٦٠ مريض كما تم مناقشة اهم التحديات التي تواجه المستشفى من أجل التوسع في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بأفضل جودة

وأنهت الجولة بزيارة مستشفى دار الولادة (الماترنتيه) وكان في استقبالها الدكتور محمود حسني مدير المستشفى و تفقدت سيادتها العيادات الخارجية و القسم الداخلي و غرف العمليات و وحدة الأطفال المبتسرين و المعمل وغرفة التعقيم و المغسلة وتم مناقشة مدى إمكانية زيادة التردد و التوسع في تقديم الخدمات.

وقد رافق “ندا” في جولتها الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي و الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي و الدكتورة نهى أحمد مدير ادارة الرعاية الحرجة و العاجلة والدكتورة ريم فاروق مدير ادارة الكلى و الدكتورة هبة أمين مدير ادارة الرقابة و المتابعة الداخلية والدكتورة شريهان فؤاد مدير ادارة العلاقات العامة و الاتصال السياسي.