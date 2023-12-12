الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الإسكندرية وبعثة جامعة الدول العربية يتفقدون عددا من اللجان

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والوفد المرافق له؛ عددا من مقار ولجان الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية حيث تفقدا لجان مركز شباب سموحة ومديرية الإسكان بنطاق حي شرق.

وأشادت بعثة جامعة الدول العربية بوعي المواطنين الذي ظهر في التواجد المكثف حول اللجان والمشاركة بفعالية في الانتخابات إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الديمقراطية.

ومن جانبه أكد محافظ الإسكندرية، انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن المواطن السكندري لبّى النداء الوطني في جميع لجان الاقتراع مضيفًا إلى أن اللجان شهدت إقبالًا كثيفًا من كافة أطياف الشعب السكندري في جميع لجان الإسكندرية حيث تضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا/ مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق وعدد من القيادات التنفيذية والسادة أعضاء مجلس النواب.