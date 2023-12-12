وزير النقل يبحث مع السفير الإيطالي آخر مستجدات خط رورو للحاصلات الزراعية سريعة التلف

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف (يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط والتعاون مع شركة ألمافيفا الإيطالية بشأن تنفيذ الكارت الموحد لوسائل النقل والتعاون مع تحالف مصري إيطالي في تنفيذ منظومة النقل الذكي الذكي على الطرق ITS.

وبحث وزير النقل مع السفير الإيطالي بالقاهرة آخر المستجدات الخاص بمشروع تسير وافتتاح خط سريع (رورو) للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، حيث تم توقيع الوثائق التى تشكل الأساس القانونى لتسيير الخط خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وأفريقيا TransMEA2023 من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركى بين جمارك البلدين ومذكرة تفاهم بين ميناءي دمياط وتريستا وإعلان نوايا بين قطاع النقل البحري والشركة المشغلة للخط DFDS لتشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا، حيث اتفق الجانبان على سرعة نهو إجراءات وثيقة النقل البري وتوفير الشاحنات والحاويات المبردة بشكل متواز، ليتم توقيع اتفاقية النقل البري بين الجانبين في النصف الأول من يناير القادم ليتم بعدها تحديد الموعد النهائي لتسيير الخط.

وأكد الوزير، أن هذا الخط يحظى باهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية خاصة أنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو افريقيا.

ومن جانبه، قدم السفير الايطالي بالقاهرة الشكر لوزير النقل وقطاع النقل البحري على التعاون الكبير لتسيير هذا الخط، مؤكدا على اهتمام الحكومة الايطالية بتسيير هذا الخط بين مصر وايطاليا خاصة مع اهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط الى ايطاليا بل الى اوربا لان ميناء تريستا هو البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوربا بالإضافة إلى أن هذا الخط سيساهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد والذي يمثل عنصر جذب للشركات الايطالية.