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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام البحر الأحمر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

سكريرتير عام البحر
سكريرتير عام البحر الاحمر يدلي بصوتهوفي الانتخابات
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ادلي اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ،  ظهر اليوم، بصوتهم في الانتخابات الرئاسية باللجنة الانتخابية بمدرسة رجاك بمدينة الغردقة .

ومن جانبه أكد السكرتير العام ان المحافظة شهدت توافد العديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ بدء عملية التصويت  ، مشيرا ان نسبة الإقبال المرتفعة تدل علي وعي الشعب المصري وحرصه علي المشاركة في الانتخابات .

يذكر ان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر  دعا كافة أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت بالنزول و الإدلاء و المشاركة في مستقبل مصر ، مشيرا ان التصويت حق مكفول لجميع الموطنين بالدولة  ، و مؤكدا ان الحق الانتخابي هو أهم حقوق المواطنة، وواجب وطني على كل مصري دعم بلاده من خلال هذا الاستحقاق .

كما أشار المحافظ الي ان هناك متابعة علي مدار الساعة من داخل مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات والوقوف علي الحالة العامة للجان ، وتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الانتخابية.

 

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الانتخابات الرئاسية اللواء محمد البنداري ديوان عام المحافظة رئيس الإدارة المركزية سكرتير عام محافظة البحر الاحمر