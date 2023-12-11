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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس الغرفة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح: لم نتلق شكاوى اليوم

رئيس غرفة الانتخابات
رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية
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أكد المستشار مسعد ابو سعدة،  رئيس غرفة الانتخابات  الرئاسية  بالاسكندرية و البحيرة ومطروح أن اليوم الثاني  في الانتخابات الرئاسية جاء بدون أي شكاوي بمختلف اللجان .

وأضاف أبو سعدة، خلال تصريح صحفي له،  أنه كانت هناك كثافات متفرقة بمختلف اللجان وذلك حسب التكدس السكاني حول كل لجنة انتخابية وان نسبة مشاركة ذوي الهمم  في الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثاني  تجاوزت كل التوقعات خاصة مع مراعاة الهيئة الوطنية للانتخابات  لقواعد المركز القومي للاعاقة والتي تتمثل في توفير أوراق "برايل" للمكفوفين ولوحات إرشادية للصم والبكم  وذلك بهدف استقلالية الناخب واختيار مرشحه دون أدنى تدخل من احد كما راعت الهيئة الوطنية للانتخابات ان تكون جميع لجان التصويت في الطابق الارضي لرفع المعاناة  عن  ذوي الاعاقات الحركية. 

وأشار إلى  أن غرفة العمليات تابعت عن كثب سير العملية الإنتخابية، وأن كافة الاجهزة التنفيذية تعمل في تنسيق كامل لتحقيق عملية انتخابية كاملة في منتهى الشفافية يشرف عليها قضاه مصر. 

أغلقت مساء اليوم الأثنين  في تمام الساعة التاسعة صناديق الإقتراع لإنتخابات الرئاسة لليوم الثاني  بعد تصويت كافة الناخبين داخل المقار الإنتخابية بمحافظة الأسكندرية والبالغ عددها ١٨ لجنة عامة ٥٣٣ لجنة فرعية موزعين على كافة الدوائر الإنتخابية بالمحافظة.

وغلق صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة والبالغ عددها 855 لجنة فرعية و 18 لجنة عامة وبمحافظة مطروح والبالغ عددها 200 لجنه فرعية و8 لجان عامة. 

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