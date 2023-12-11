مجلس اتحاد السلة يشارك في افتتاح بطولة أفريقيا للسيدات

حرص مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة مجدي أبو فريخة ووفد ضم كلا من عمرو مصيلحي نائب رئيس المجلس خالد القوصي وحسين البشبيشي، على التواجد في حفل أفتتاح بطول افريقيا لأندية السلة سيدات والتي تقام على صالة سبورتنج.

انطلق منذ قليل حفل افتتاح بطولة افريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية بمشاركة 10 أندية من قارة أفريقيا. وشهد حفل الافتتاح فقرات فنية مميزة وألعاب نارية واستعرض لتاريخ البطولة والفرق المشاركة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج حاليا مع نظيره فريق CNSS بطل الكونغو، في افتتاح مشوار حامل اللقب لمنافسات بطولة افريقيا لكرة السلة اللاندية.

ويدخل فريق سبورتنج منافسات البطولة الإفريقية للأندية لكرة السلة سيدات، مع كل من إنتر كلوب وبريميرو دي أجوستو من أنجولا وأوفردوز ستيشن وجامعة دوالا من الكاميرون وريج الرواندي وميناء كينيا.

مباريات البطولة بدأت اليوم وحقق فريق مجمع الطاقة الرواندى الفوز على نظيره Overdose up Station بنتيجة 86 - 45، كما فاز فريق الجمارك النيجيرى نجح في تحقيق الفوز فى أولى مباريات بطولة أفريقيا على حساب فريق جامعة دوالا الكاميرونى بنتيجة 57 - 46.