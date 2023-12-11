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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"المصارعة" ينظم أول بطولة شاطئية يونيو المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود عن موعد إقامة أول بطولة جمهورية للمصارعة الشاطئية بعد ادراجها ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وكشف اللواء محمد محمود، في تصريحات صحفية، انه تقرر إقامة البطولة في شهر يونيو المقبل حتى تكون الأجواء مناسبة لإقامة بطولة شاطئية.

واوضح أنه طالب المناطق التابعة للاتحاد والتي تطل على شواطىء بتقديم تصورا عاما لإقامة البطولة قبل البدء في الخطوات التنفيذية والتي تأتي مبكرا حتى تكون مصر منافسا قويا على بطاقة التأهل للأولمبياد كعادتها في رياضة المصارعة بصفة عامة.

اتحاد المصارعة شاطئية محمد محود