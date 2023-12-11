هجوم روسي على مدينة أفدييفكا الأوكرانية

هاجمت القوات الروسية، اليوم، مدينة أفدييفكا الأوكرانية، في محاولة لتطويق المدينة والسيطرة عليها، إذ تعتبر أحد أبرز المدن الاستراتيجية للسيطرة على منطقة دونباس شرق أوكرانيا.



وأكد الناطق باسم الجيش الأوكراني، أولكسندر ستوبون، أن مدينة أفدييفكا تعد مدينة بارزة ومطمعًا للجيش الروسي، كأحد المدن التابعة لمنطقة دونيتسك.



وأضاف أن الجيش الروسي هاجم المدينة بمركبات مدرعة، وهو ما دعا الجيش الأوكراني لأن يعيد تعديل الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا، في ظل احتدام المعارك هناك.



وأشار إلى أن الجيش الأوكراني سجل 610 هجومًا روسيا بالقرب من مدينة أفدييفكا خلال يوم واحد فقط.