محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل زيارة وفد مجلس الأمن الدولي للعريش

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال زيارة وفد مجلس الامن الي محافظة شمال سيناء، إن مصر تقوم بجهود كبيرة في استقبال المساعدات الاغاثية والانسانية وارسالها الي قطاع غزة وأن أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأن مصر تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع كافة الأطراف في وقف الحرب على قطاع غزة.

وأكد المحافظ، أن المساعدات تصل الي محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي، حيث استقبلت المحافظة عدة الاف من أطنان المساعدات الاغاثية والإنسانية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

أشار المحافظ إلي أن زيارة وفد مجلس الامن الي محافظة شمال سيناء استمرت عدة ساعات، بدأت بمراسم الاستقبال في مطار العريش الدولي، ثم لقاء موسع للتعرف علي الجهود المصرية في استقبال المساعدات وايصالها الي قطاع غزة والية توصيل تلك المساعدات للقطاع.

أوضح المحافظ، أن وفد مجلس الامن قام بزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام، وزيارة مخازن الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، والاستماع الي شرح مفصل من المعنيين.

ولفت المحافظ الي أن مجلس الامن يتكون من 5 دول دائمة العضوية وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وامريكا، بجانب 10 دول غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين وهم الامارات والبرازيل والبانيا والاكوادور والجابون وغانا واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا.