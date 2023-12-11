دينزل واشنطن يثير الجدل في تونس بسبب "هانيبال"

أثار اختيار دينزل واشنطن في فيلم أنطوان فوكوا القادم على نتفليكس بدور الجنرال القرطاجي هانيبال، بعض الجدل في تونس، موطن القائد العسكري العظيم.

ووفق موقع “فارايتي”، فإن هناك شكاوى في وسائل الإعلام والبرلمان التونسي حول تصوير الجنرال القرطاجي على أنه أفريقي أسود. وأشار النائب ياسين مامي إلى أن هانيبال الذي ولد عام 247 قبل الميلاد في قرطاج – العاصمة التونسية حاليًا – كان من أصل سامي غربي آسيوي. وبحسب ما ورد قال السياسي التونسي: "هناك خطر تزوير التاريخ: نحن بحاجة إلى اتخاذ موقف بشأن هذا الموضوع".

وفي الوقت نفسه، نشرت صحيفة لابريس التونسية الناطقة بالفرنسية افتتاحية تعترض فيها بالمثل على أن تصوير هانيبال على أنه أفريقي أسود هو “بحسب التونسيين والعديد من المراقبين، خطأ تاريخي”.

لكن وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازى كان لها رأي مختلف وأكثر واقعية في هذا الشأن. “إنه خيال”. وأجابت، وفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية: "من حقهم (نتفليكس) أن يفعلوا ما يريدون. هنيبعل شخصية تاريخية وكلنا فخورون بأنه تونسي. ولكن ماذا يمكننا أن نفعل؟".

وأشارت قطاط إلى أنها تحاول التفاوض مع نتفليكس لتصوير جزء على الأقل من الفيلم في تونس. "آمل أن يقرروا تصوير جزء من الفيلم على الأقل هنا وأن يتم نشر ذلك. وقالت قطاط بحسب ما أوردته الصحيفة الفرنسية: “نريد أن تعود تونس إلى كونها موقعًا لتصوير الأفلام الأجنبية”.

الفيلم الذي لا يزال بدون عنوان عن الجنرال القرطاجي سوف يكتبه جون لوجان، الحائز على جائزة الأوسكار ثلاث مرات والذي قام بتأليف فيلم "The Aviator" لمارتن سكورسيزي و"Gladiator" لريدلي سكوت.

وتستند قصة الفيلم إلى المحارب الحقيقي هانيبال، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أعظم القادة العسكريين في التاريخ. ويتناول الفيلم المعارك المحورية التي قادها ضد الجمهورية الرومانية خلال الحرب البونيقية الثانية.