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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استدعاء رباعي المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين 2008

رباعي المقاولون
رباعي المقاولون
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تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الرباعي أحمد عبد العظيم، ومازن طه، ومحمد طارق، وزياد رمضان، للانضمام إلى أولى تجمعات معسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 استعدادا لتصفيات امم افريقيا 2025 تحت قيادة المدير الفني للمنتخب أحمد الكاس.

ورحب يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام الرباعي إلى المنتخب خلال الفترة المحددة.

ومن المقرر اقامة معسكر إعداد المنتخب بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية في الفترة من الأحد 10 إلى الثلاثاء 12من ديسمبر الحالي.

المقاولون الاتحاد المصري لكرة القدم يسرى عبدالغني الكابتن احمد الكاس