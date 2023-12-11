لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية.. الأسوانيون يسطرون ملحمة وطنية في حب مصر

يوم بعد الأخر يضرب المواطن الأسواني، المثل في حب الوطن وعشق ترابه ونيله، فلا يترك أي فرصة ليعبر عن إرادته في رسم مستقبل أفضل لمصر إلا واقتنصها، حيث احتشدوا أمام لجان الانتخابات الرئاسية بشكل كثيف، في 254 لجنة فرعية من كل فئات وأطياف المجتمع الأسواني، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه يراهن دائمًا على وعي المواطن الأسواني في تحقيق أعلى نسب التصويت داخل صناديق الإقتراع بالانتخابات الرئاسية، وسط أجواء يسودها النزاهة والديمقراطية لإستكمال ما بدأته الدولة المصرية في تحقيق التنمية والعمران والبناء والإستقرار.

ووجه محافظ أسوان الأجهزة التنفيذية بمواصلة تقديم كافه سُبل الدعم اللوجيستي للناخبين للتيسير عليهم أثناء الدخول والخروج من اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بكل حرية وديمقراطية لأنهم شريك أساسي في صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمة تؤدى دورها المنوط منها في خدمة الناخبين مع تواجد فرق التدخل السريع من جهات المرافق العامة للتعامل مع أي طوارئ وخاصة الإسعاف وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والإتصالات والغاز الطبيعى .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

