الانتخابات الرئاسية 2024.. عاصرت ملوك ورؤساء مصر.. أكبر معمرة في الفيوم تدلي بصوتها للسيسي

حرصت أكبر معمرة في إحدى القرى التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم على المشاركة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في اليوم الثاني من التصويت على الانتخابات الرئاسية والتي تجرى خلال 11 12 13 ديسمبر 2023.

وكشف مصطفى خليل احد اقارب المعمرة، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز " التي أصرت الانتقال ومساندة احفادها للمشي قدما حتى اللجنة للادلاء بصوتها تدعى فتحية تدعى فتحية سعيد محمد وهيب مواليد 1903 وتبلغ من العمر 120 سنه، ولها 90 حفيدًا من البنين والبنات.

جدير بالذكر أن المعمرة عاصرت ملوك بينهم عصر الملك فاروق مصر وجميع رؤساء مصر حتى عهد الرئيس السيسي في فترة للمرة الثالثة على التوالي.

وقامت المعمرة بالإدلاء بصوتها في لجنة رقم ١ بعتامنة الجعافرة التابعة لمركز إطسا، وذلك للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واختيار رئيس مصر.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.