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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هالاند مهدد بالغياب عن كأس العالم للأندية

هالاند
هالاند
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أصبح النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، مهددًا بالغياب عن فريقه في كأس العالم للأندية.

وغاب هالاند عن مانشستر سيتي أمام لوتون سيتي، أمس الأحد، بالمباراة التي انتهت بفوز فريق بيب جوارديولا (2-1).

وقال جوارديولا عن إصابة هالاند: "إنه لا يستطيع المشي على قدمه بشكل جيد، نتطلع لمشاركته أمام كريستال بالاس، وإذا لم يحدث ذلك، نأمل أن نستعيده في كأس العالم للأندية".

إصابة هالاند قد تستغرق حوالي أسبوعين أو ثلاثة من أجل التعافي والعودة للمشاركة في المباريات.

ويعاني هالاند من إصابة على مستوى الكاحل، تعيق مشاركته في التدريبات، ولم يتحدد موعد عودته للمباريات بعد.

ويخوض مانشستر سيتي أولى مبارياته في كأس العالم للأندية، يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري، على أن يواجه الفائز من مباراة أوراوا وليون.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على النجم الأحمر، بعد غد الأربعاء، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ثم يلتقي بنظيره كريستال بالاس السبت المقبل، بالدوري الإنجليزي، في آخر لقاءاته قبل مونديال الأندية.

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