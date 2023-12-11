الانتخابات الرئاسية 2024| أحدهما 94 عاما.. محافظ الوادي الجديد يمنح رحلتي عمرة لناخبين مرضى "صور"

في لفتة إنسانية، قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، منح رحلتين عمرة لاثنين من الناخبين من كبار السن والبالغ عمر أحدهما ٩٤ عامًا، وذلك لحرصهما على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي رغم ظروفهما المرضية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بلجان مركز بلاط، معربًا عن تقديره لروح الوطنية والمشاركة الإيجابية.

كما تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم عددا من لجان مركز الخارجة شملت (ناصر - جمعية تنمية المجتمع المحلي - الوادي بنات ) وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي معوقات تواجه الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأشادت مجدي بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتي تسير بشكل طبيعي ومنظم دون أية معوقات، داعيةً المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية، وممارسة حقهم الدستوري لتحقيق مستقبل أفضل.

وكان قد تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم اللجان الانتخابية بمركز بلاط( تنيدة - أولاد عبد الله - البشندي - بلاط - ذخيرة - عين عيش - المستقبل - مركز الشباب) ، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، وذلك للاطمئنان على الأجواء الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأشاد المحافظ بالتوافد المكثف للناخبين بالتزامن مع الساعات الأولى من اليوم، حيث شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، بما يعكس الوعي والروح الوطنية، مؤكدًا توفير كافة الخدمات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين خارج وداخل اللجان.

وتوافد الناخبون على المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، ويحق لـ188012 ناخبا التصويت، في 5 لجنة عامة و67 مقرا انتخابيا بإجمالي 82 لجنة فرعية منهم 7 لجان للمغتربين موزعة على مراكز المحافظة الخمسة بواقع 75 لجنة فرعية و 7 لجان مغتربين بواقع 5 مراكز انتخابية موزعة على المراكز الإدارية الخمسة ( الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط".

ويضم مركز الخارجة 27 لجنة فرعية و الداخلة 28 لجنة فرعية فيما تضم الفرافرة 12 لجنة فرعية، وتضم واحة بلاط 9 لجان، بينما واحة باريس تضم 6 لجان فرعية، إلى جانب لجان المغتربين بواقع 7 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

فيما تشمل لجان المغتربين 7 لجان هي لجنة بمركز شباب الخارجة ولجنة في مركز شباب الداخلة ولجنة بمركز شباب العين بمنطقة شرق العوينات ولجنة بمركز شباب الفرافرة ولجنة بمقر مركز شباب قرية الكفاح بمركز الفرافرة ولجنة بمقر نادي باريس الرياضي ولجنة بمركز شباب مركز بلاط.

وانطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية أمس إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، كما تابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

محافظ الوادي يمنح رحلة عمرة لمريض

منح رحلة عمرة لحالات انسانية