الانتخابات الرئاسية 2024...إقبال كثيف من المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية بالشرقية على اللجان

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعي المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية وخاصة المرأة والشباب لإقبالهم الكثيف واحتشادهم أمام اللجان الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم وسط أجواء احتفالية ومشهد يعبرعن قوة وتماسك أبناء الوطن وحرصهم الشديد على المشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم رئيسا للجمهورية.

أكد المحافظ، ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واعتبار ذلك واجباً وطنياً للحفاظ على الوطن والإعلاء من قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة البناء والتنمية وإرسال رسالة للعالم بأكمله بمدى وعى المصريين بحقهم الدستوري.

وأضاف المحافظ، أنه تم تيسير الأمور على المواطنين الناخبين بتوفير مقاعد ومظلات امام اللجان الانتخابية وتوفير مياه الشرب ووسائل التهوية بالإضافة إلى تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجان توافد العاملون بمديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والقوي العاملة والزراعة والأزهر والكنيسة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للمشاركة والتعبير عن حرية رأيهم وسط احساس بالمسؤولية تجاه رفعة واستقرار الوطن وكذلك قيام شباب أندية التطوع بالتواجد أمام اللجان الإنتخابية لتنظيم صفوف الناخبين وارشادهم إلى لجانهم الإنتخابية بجانب مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم كما تم تنظيم مسيرات متفرقة للعاملين بالإدارات الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتوجه للجان الانتخابية لإختيار من يمثلهم وذلك إيماناً منهم جميعاً بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسؤولية كبيرة وواجب وطني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.