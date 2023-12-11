انتخابات الرئاسة 2024.. غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية: لم نرصد أي عراقيل

تباشر غرفة عمليات نادى النيابة الادارية لليوم التالي على التوالي اعمالها بمتابعة اشراف اعضاء النيابة الادارية على اللجان الفرعية المختلفة بمحافظة الجمهورية فى اهم استحقاق دستورى ( انتخابات الرئاسة المصرية) .

وقد اكدت غرفة عمليات نادى النيابة الادارية مباشرة جميع اللجان الفرعية القائم ب الاشراف عليها اعضاء النيابة الادارية اعمالها فى التوقيتات المحددة ومباشرة الاعمال الاجرائية الخاصة باعمال الاقراع بكل سهولة ويسر و اقبال من المواطنين وحرصهم على الادلاء باصواتهم فى الساعات الاولي من بدء اعمال التصويت وسط تامين كامل للعملية الانتخابية وتوفير كافة الوسائل الممكنة لتيسير اعمال الاقتراع

ولم ترصد غرفة عمليات نادى النيابة الادارية اى ملاحظات او مشاكل من شانها ان تعرقل سير اعمال الاقتراع.

واكدت غرفة عمليات نادى النيابة الادارية متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل دائم ومستمر للسادة اعضاء الهيئات القضائية لتوفير كل الوسائل و التى تمكن اعضاء الهيئات القضائية من اداء واجبهم الوطنى على اكمل وجه

وتتابع غرفة عمليات نادى النيابة الادارية على مدار اليوم سير اعمال الاقتراع.

صرح بذلك المستشار احمد جلال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات.

وانطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية أمس إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، كما تابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.