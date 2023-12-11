روسيا تهاجم كييف بثمانية صواريخ باليستية.. وزيلنسكي في طريقه إلى البيت الأبيض

قال الجيش الأوكراني، الاثنين، إن روسيا هاجمت كييف بثمانية صواريخ باليستية خلال الليل في أحدث موجة من الهجمات الجوية التي تستهدف العاصمة الأوكرانية.



وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الصواريخ الثمانية، وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن أربعة أشخاص تلقوا العلاج الطبي بعد سقوط حطام أحد الصواريخ التي تم إسقاطها في الجزء الشرقي من المدينة.

كما أبلغ عن العثور على حطام صاروخ في أحد المستودعات، لكنه قال إنه لم تقع أضرار في الموقع.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت أيضًا 18 طائرة بدون طيار من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وإن الدفاع الجوي الأوكراني أسقطها جميعًا وعددها 18 طائرة فوق أجزاء من جنوب أوكرانيا.



ويستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، حيث تضغط الإدارة الأمريكية على الكونجرس للموافقة على مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان يوم الأحد إن الزيارة تهدف إلى “التأكيد على التزام الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع بدعم شعب أوكرانيا وهو يدافع عن نفسه ضد الغزو الروسي الوحشي".

وأكد مكتب زيلينسكي أنه قبل دعوة بايدن، كما تمت دعوته للتحدث في اجتماع لجميع أعضاء مجلس الشيوخ.

وطلب بايدن من الكونجرس حزمة بقيمة 110 مليارات دولار من التمويل في زمن الحرب لأوكرانيا (61.4 مليار دولار) وإسرائيل، إلى جانب أولويات الأمن القومي الأخرى، لكن يوم الأربعاء، عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي التشريع، قائلين إن هناك حاجة إلى تغييرات كبيرة في أمن الحدود الأمريكية.

ويطالب بعض الجمهوريين بالترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين، مما يحرمهم من فرصة طلب اللجوء في الولايات المتحدة، كما دعوا إلى تقليص كبير لبرامج إدارة بايدن التي سمحت لمئات الآلاف من المهاجرين بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني.



وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

ومع اقتراب عطلة الكونجرس الأمريكي في أقل من أسبوع، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه البالغ بشأن عدم وصول المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا في الوقت المناسب مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي حديثه يوم الأحد في برنامج “هذا الأسبوع” على قناة إي بي سي، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تنفد من الأموال المخصصة لحرب أوكرانيا ضد روسيا، ودعا الكونجرس إلى التحرك بشأن التمويل التكميلي لأوكرانيا.

وقال بلينكن في المقابلة: “نحتاج إلى رؤية الموافقة على طلب الميزانية التكميلية في أسرع وقت ممكن”.

وشدد على أن أوكرانيا قامت "بعمل استثنائي" في محاربة العدوان الروسي، حيث استعادت 50% من أراضيها خلال العام الماضي.

وأشار بلينكن أيضًا إلى أن 90% من الأموال التي تذهب لمساعدة أوكرانيا يتم استثمارها في الولايات المتحدة.

وقال: "فيما يتعلق بإنتاج المواد والذخائر والأسلحة التي تذهب إلى الأوكرانيين، فهي هنا في أمريكا".

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، إن الغرب يحاول إنهاك روسيا في أوكرانيا، وإن أي محادثات سلام يجب أن تبدأ من كييف.

وقال لافروف عن الحرب: "الأمر متروك للأوكرانيين ليدركوا مدى عمقهم في الحفرة التي وضعهم فيها الأمريكيون".

وعندما سئل عن فرص الدبلوماسية في التوصل إلى وقف إطلاق النار أو السلام، قال: "عليك الاتصال بزيلينسكي لأنه وقع قبل عام ونصف مرسومًا يحظر أي مفاوضات مع الروس".