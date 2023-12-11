الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 28 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية المحتلة، بينهم امرأتان وطفل، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، واعتقلت فتى وفلسطينيًا ونجله في ترقوميا، واثنين من بلدة دورا، بالإضافة إلى لؤي سامي طميزي، أمين سر حركة "فتح" في إذنا، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينيًا في بلدة أبو ديس وبيت لحم، ومخيم بلاطة شرق نابلس ورام الله، ومن جنين.

ووسعت حملتها القمعية باعتقال 3 فلسطينيين من بلدة يعبد وكفر دان وقلقيلية، بالإضافة إلى فلسطينيين من أريحا.