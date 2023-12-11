بالصور.. احتشاد عمال إيثيدكو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية



توافد العديد من العاملون بشركة إيثيدكو منذ الساعات الاولى لليوم الاول للانتخابات للمشاركه بكثافة فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام بعد أن قامت الشركة بتوفير عدد من وسائل النقل إلى اللجان الانتخابية فى مجموعات ثم العودة بهم لأستئناف مسيرة العمل والانتاج مع استمرار ذلك فى اليوم الثانى ويمتد حتى غدًا أخر ايام التصويت للانتخابات.



واعرب العاملون فى ايثيدكو عن سعادتهم بالمشاركة فى اختيار رئيس مصر لست سنوات قادمة والأشتراك فى صناعة مستقبل بلدنا ومستقبل أولادنا لاستكمال مسيرة البناء ومواصلة الانجازات لبناء وطننا الحبيب وسط كل هذه التحديات التى تواجه العالم من حولنا.

