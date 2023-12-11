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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بالصور.. احتشاد عمال إيثيدكو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

مصر تنتخب الرئيس
مصر تنتخب الرئيس وإيثيدكو تشارك
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توافد العديد من العاملون بشركة إيثيدكو  منذ الساعات الاولى لليوم الاول للانتخابات للمشاركه بكثافة فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام بعد أن قامت الشركة بتوفير  عدد من وسائل النقل إلى اللجان الانتخابية فى مجموعات ثم العودة بهم لأستئناف مسيرة العمل والانتاج مع استمرار ذلك فى اليوم الثانى ويمتد حتى غدًا أخر ايام التصويت  للانتخابات.  


واعرب العاملون فى ايثيدكو عن سعادتهم بالمشاركة فى اختيار رئيس مصر لست سنوات قادمة والأشتراك فى صناعة مستقبل بلدنا ومستقبل أولادنا لاستكمال مسيرة البناء ومواصلة الانجازات لبناء وطننا الحبيب وسط كل هذه التحديات التى تواجه العالم من حولنا.
 

الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الدستوري العمل والإنتاج اللجان الانتخابية