الانتخابات الرئاسية 2024.. استمرار توافد الناخبين لليوم الثاني على لجان الإسكندرية

استمر توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثاني للتصويت، بمركز شباب السيوف ٢ المشير طنطاوي، حيث وفرت العديد من الشركات والنوادي الاجتماعية داخل الإسكندرية، وسيلة مواصلات لأعضائها ضمن مبادرة انزل شارك صوتك فارق للإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية.

وبدأ توافد الناخبين مبكرا على لجان الاقتراع في مراكز الشباب بالإسكندرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الاثنين 11 ديسمبر، واستمر توافد الناخبين على مختلف اللجان.

وانطلقت العملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز

تشكل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم في المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.