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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كثيف من طلاب الأزهر للتصويت بمدرسة الفردوس بالجمالية

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شهدت مدرسة الفردوس بالجمالية إقبالاً كثيفًا من طلاب الكليات الشرعية بجامعة الأزهر حيث أدلى طلاب كليات أصول الدين والشريعة والقانون واللغة العربية بأصواتهم بصحبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكليات، وذلك وسط سعادة كبيرة من الطلاب الذين توافدوا للتصويت  في اليوم الثاني من الانتخابات على اللجان المخصصة للمغتربين وفق ما حددته مسبقًا الهيئة الوطنية للانتخابات .. وذلك من أجل المشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أن سباق الانتخابات الرئاسية انطلق صباح أمس الأحد في كافة محافظات الجمهورية، ويخوض السباق الرئاسي أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

من جانبهم، عبّر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي وبالمشهد المُشرف أمام اللجان الانتخابية والذي  يثبت للعالم أن المصريين على دائمًا قدر المسؤلية.

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الأزهر الانتخابات الرئاسية أسيوط