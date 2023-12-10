الانتخابات الرئاسية 2024.. وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تتابع الخدمات الطبية المقدمة خلال الانتخابات

تابعت اليوم الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، حالة التأهب ومراجعة إستعدادات المديرية لتوفير التأمين الطبي لجميع مراكز ولجان الاقتراع ، بالتزامن مع انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية ، بداية من اليوم الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام.

حيث تابعت إنتشار الفرق الطبية أمام اللجان الانتخابية ، لتقديم الدعم والرعاية الطبية وقت الحاجة ، ومدي جاهزية جميع مراكز ومنافذ تقديم الخدمات الطبية والصحية من مستشفيات ووحدات رعاية أساسية .

جدير بالذكر أنه قد تم التأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية ، والتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات ، كذلك تواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأى طوارئ.

أوضحت وكيلة الوزراة أن إدارة ناقلات الأمراض بصحة المنوفية قد قامت فى وقت سابق بتطهير مقار اللجان الإنتخابية بالمدارس فى جميع انحاء المحافظة وذلك استعداداً لإستقبال الناخبين.

واشارت، ان لجنة الأزمات بديوان عام المديرية فى انعقاد، لمتابعة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ خلال فترة الإنتخابات الرئاسية، مؤكدة أنه يتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكل الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة الوضع أولا بأول.



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